Roma, Fonseca sbotta: 'Rigori ridicoli assegnati ad altre squadre. Gli arbitri non ci trattano come gli altri' (Di domenica 14 marzo 2021) Paulo Fonseca si sfoga contro gli arbitri dopo il 2 - 0 incassato a Parma che complica la lotta per la qualificazione alla Champions. Il tecnico non usa giri di parole per attaccare l'operato del ... Leggi su leggo (Di domenica 14 marzo 2021) Paulosi sfoga contro glidopo il 2 - 0 incassato a Parma che complica la lotta per la qualificazione alla Champions. Il tecnico non usa giri di parole per attaccare l'operato del ...

Serie A, il Parma torna a vincere dopo quattro mesi: al Tardini la Roma va ko 2 - 0 Successo casalingo del Parma di Roberto D'Aversa che batte la Roma di Paulo Fonseca con un netto 2 - 0: le reti di Mihaila ed Hernani regalano i tre punti d'oro agli emiliani, a quota 19 punti in classifica generale e rinvigoriti per la corsa salvezza riescono ...

