"Picco tra 7 giorni nelle zone rosse. Misure prese con ritardo. L'ondata si sta sgonfiando da sola" (Di domenica 14 marzo 2021) Tra le otto Regioni che domani, lunedì 15 marzo, passeranno in “rosso”, sette (tranne la Puglia) sono vicine al Picco della terza ondata, che dovrebbe arrivare tra una settimana o poco più. Lo spiega Carlo La Vecchia, epidemiologo e docente di Statistica medica all’università «Statale» di Milano a Corriere della Sera. Un quadro che vale per tutta Italia: su base nazionale, l’indice di espansione della malattia ha rallentato la sua crescita tra 6 e 7 marzo. “I dati mostrano segnali di livellamento. Che la velocità di crescita sia in decremento è ormai un fatto assodato”. E dunque tra una settimana o poco più l’R(t), indice che definisce l’espansione dell’epidemia, dovrebbe tornare intorno o sotto 1 (in fase «regressiva») Questi calcoli si basano sul lavoro di Alberto Gerli, ingegnere, che ha elaborato un modello matematico di previsione sull’epidemia ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 14 marzo 2021) Tra le otto Regioni che domani, lunedì 15 marzo, passeranno in “rosso”, sette (tranne la Puglia) sono vicine aldella terza, che dovrebbe arrivare tra una settimana o poco più. Lo spiega Carlo La Vecchia, epidemiologo e docente di Statistica medica all’università «Statale» di Milano a Corriere della Sera. Un quadro che vale per tutta Italia: su base nazionale, l’indice di espansione della malattia ha rallentato la sua crescita tra 6 e 7 marzo. “I dati mostrano segnali di livellamento. Che la velocità di crescita sia in decremento è ormai un fatto assodato”. E dunque tra una settimana o poco più l’R(t), indice che definisce l’espansione dell’epidemia, dovrebbe tornare intorno o sotto 1 (in fase «regressiva») Questi calcoli si basano sul lavoro di Alberto Gerli, ingegnere, che ha elaborato un modello matematico di previsione sull’epidemia ...

