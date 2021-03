Per ora Draghi combatte solo l'inglese: le parole sono importanti, una battaglia non banale (Di domenica 14 marzo 2021) Mario Draghi parlò cinquanta minuti al Senato. Era il 17 febbraio scorso. Poi fino a venerdì scorso tacque. Che bisogno aveva di annacquare quello che fu segnalato subito come un capolavoro di sobrietà? I commenti furono infatti encomiastici. Il discorso programmatico più asciutto di sempre. La svolta epocale della politica italiana. E via slinguazzando. Domanda. C'è qualcuno che riesca a ripescare nella memoria non dico una frase, ma un aggettivo, un solo aggettivo tra quelle 5605 parole «storiche»? Salvo non ci sia tra gli eventuali lettori un Pico della Mirandola, scommetterei di no. Ed ecco il famoso venerdì, quando di colpo Draghi strappa il cellophane dalla propria statua e trasmette un minimo di patria empatia. Accade al centro per la vaccinazione di Fiumicino. Gli passano un foglio, lo legge, con il tono di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Marioparlò cinquanta minuti al Senato. Era il 17 febbraio scorso. Poi fino a venerdì scorso tacque. Che bisogno aveva di annacquare quello che fu segnalato subito come un capolavoro di sobrietà? I commenti furono infatti encomiastici. Il discorso programmatico più asciutto di sempre. La svolta epocale della politica italiana. E via slinguazzando. Domanda. C'è qualcuno che riesca a ripescare nella memoria non dico una frase, ma un aggettivo, unaggettivo tra quelle 5605«storiche»? Salvo non ci sia tra gli eventuali lettori un Pico della Mirandola, scommetterei di no. Ed ecco il famoso venerdì, quando di colpostrappa il cellophane dalla propria statua e trasmette un minimo di patria empatia. Accade al centro per la vaccinazione di Fiumicino. Gli passano un foglio, lo legge, con il tono di ...

