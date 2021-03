Pd: Letta, ‘non serve nuovo, ennesimo, segretario ma nuovo partito’ (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “Io oggi mi candido a segretario del Pd ma so che non vi serve un nuovo segretario ma un nuovo Pd”. Lo dice Enrico Letta all’assemblea nazionale dem. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “Io oggi mi candido adel Pd ma so che non viunma unPd”. Lo dice Enricoall’assemblea nazionale dem. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

