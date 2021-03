Pd, Letta: “Il fatto che io sia qui e non una donna dimostra che c’è un problema di rappresentanza di genere”. E cita il caso di Malmström – Video (Di domenica 14 marzo 2021) “Lo stesso fatto che sia qui io e non una segretaria donna dimostra che esiste un problema” sulla parità di genere. “Io metterò al centro” il tema delle donne: è “assurdo” che sia un problema. Lo ha detto Enrico Letta nel suo intervento in assemblea Pd, poco prima del voto che lo ha eletto segretario. Letta ha poi citato il caso di Cecilia Malmström, ex commissario europeo favorita alla segreteria dell’Ocse ma battuta, alla fine, dal candidato australiano Mathias Cormann, “perché i Paesi europei non si sono messi d’accordo su una figura femminile”. L'articolo proviene da Il fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) “Lo stessoche sia qui io e non una segretariache esiste un” sulla parità di. “Io metterò al centro” il tema delle donne: è “assurdo” che sia un. Lo ha detto Enriconel suo intervento in assemblea Pd, poco prima del voto che lo ha eletto segretario.ha poito ildi Cecilia, ex commissario europeo favorita alla segreteria dell’Ocse ma battuta, alla fine, dal candidato australiano Mathias Cormann, “perché i Paesi europei non si sono messi d’accordo su una figura femminile”. L'articolo proviene da IlQuotidiano.

