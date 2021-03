Parigi-Nizza 2021 | Roglic cade e consegna la vittoria a Schachmann Ultima tappa a Nielsen

(Di domenica 14 marzo 2021) Un epilogo davvero incredibile quello della, che sembrava già in mano a Primoz(tre volte vincitore diin questa edizione della “Corsa del Sole”) alla vigilia dell’8^ eda Le Plan du Var a Levens. E invece è ancora Maximiliana trionfare, come nel 2020. Tutta colpa di una caduta, che ha messo fuori dai giochi lo sloveno della Jumbo-Visma quando mancavano circa 25 km al traguardo. Una botta al gomito e al fianco destro (tra l’altroera già caduto a inizio frazione), ma soprattutto una scivolata che gli è costata la maglia gialla. Lo sloveno ha iniziato a perdere inesorabilmente secondi, chilometro dopo chilometro. A un certo punto sembrava anche potesse rientrare, ma poi le ...

