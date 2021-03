Pagelle Parma-Roma 2-0 | voti e tabellino Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di domenica 14 marzo 2021) Ledi2-0, match della ventisettesima giornata di. La squadra di D’Aversa sblocca il risultato al 9? sull’asse romeno: Man brucia Kumbulla e serve l’assist perfetto per l’1-0 di Mihaila. Nella ripresa unastanca subisce anche il secondo gol: la firma è di Hernani su rigore conquistato da Pellè per fallo di Ibanez. Nel finale, non c’è la reazione attesa. Ma solo una chance da gol che Edin Dzeko spreca di testa da pochi passi.(4-3-3): Sepe 6; Conti 6.5 (82? Laurini), Bani 7, Osorio 6, Pezzella 6; Brugman 6, Hernani (72? Grassi), Kurtic 7; Mihaila 7.5 (82? Karamoh sv), Pellé 7 (61? Zirkzee), Man 7A disp.: Colombi, Turk, Dierckx, Bruno Alves, Busi, Cyprien, Sohm, Brunetta.All. Roberto D’Aversa ...