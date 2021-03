NCAA | Emmanuel Ihemeje domina le finali e conquista il pass per le Olimpiadi

(Di domenica 14 marzo 2021) Un anno può cambiare la vita, nel mondo del lavoro così come in quello dello sport.se n’è reso conto nella notte di domenica 14 marzo quando a Fayetteville, in Arkansas, ha centrato ilper ledi Tokyo. Nell’ultima stagione il 22enne di Verdellino ha fatto infattii da gigante, ponendo le basi per un’eventuale partecipazione alla rassegna a cinque cerchi, ambizione che ogni atleta cova nel proprio cuore sin da bambino. Reduce dal record personale realizzato qualche settimana fa sulla medesima pista, il rappresentante dell’University of Oregon ha stupito tutti durante ledella Division 1 diIndoor aggiudicandosi la gara di salto triplo e firmando la quarta misura mondiale del 2021. Dopo aver demolito il proprio primato già ...

Ihemeje è infatti atterrato a 17,26 nel salto triplo a Fayetteville, in Arkansas, vincendo nella finale dei campionatiindoor. Il ventiduenne bergamasco dell'Atletica Estrada, che ...Il giovane azzurroIhemeje è atterrato a 17,26 nel salto triplo a Fayetteville, in Arkansas, vincendo nella finale dei campionatiindoor. Per il 22enne bergamasco dell'Atletica Estrada, ...Incredibile prestazione, in un meeting internazionale studentesco, svoltosi a Fayetteville in Arkansas, dove nel corso della gara della finale del salto triplo dei campionati Ncaa Indoor, il 22enne at ...Emmanuel Ihemeje si è reso protagonista di una superlativa prestazione nella Finale NCAA indoor (il campionato universitario statunitense). L’azzurro ha vinto il salto triplo con un eccellente balzo ...