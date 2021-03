Mondiali in Qatar: il boicottaggio della Norvegia (Di domenica 14 marzo 2021) A causa dei morti per la costruzione degli Stadi, il Tromsø è stato il primo club a chiedere alla Norvegia di boicottare i Mondiali in Qatar in caso di qualificazione. Dopo Tromsø anche altri club hanno chiesto alla Federazione di Oslo di prendere una posizione netta in questo senso. Perchè il boicottaggio dei Mondiali in Qatar? Tutto è cominciato col Tromsø. A fine febbraio è diventato il primo club al mondo a chiedere alla federazione d’appartenenza norvegese di boicottare i Campionati del Mondo in Qatar. La squadra ha attaccato duramente l’emirato dopo la pubblicazione di un’inchiesta sui lavoratori immigrati morti nei cantieri degli stadi, e sulle loro pessime condizioni lavorative e di vita. Il Tromsø ha dichiarato: “È inaccettabile che i Campionati del ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 14 marzo 2021) A causa dei morti per la costruzione degli Stadi, il Tromsø è stato il primo club a chiedere alladi boicottare iinin caso di qualificazione. Dopo Tromsø anche altri club hanno chiesto alla Federazione di Oslo di prendere una posizione netta in questo senso. Perchè ildeiin? Tutto è cominciato col Tromsø. A fine febbraio è diventato il primo club al mondo a chiedere alla federazione d’appartenenza norvegese di boicottare i Campionati del Mondo in. La squadra ha attaccato duramente l’emirato dopo la pubblicazione di un’inchiesta sui lavoratori immigrati morti nei cantieri degli stadi, e sulle loro pessime condizioni lavorative e di vita. Il Tromsø ha dichiarato: “È inaccettabile che i Campionati del ...

Advertising

FlorisGreen : @giomalago @goggiasofia @Olympics @Coninews @iocmedia Non conosco la persona e non mi esprimo su di lui, ma finché… - Fra_Panizzo : RT @ilvenerdi: Il costo del lavoro nel Qatar dei Mondiali - BernyZb : RT @ZucchettiSpa: 'C'è anche un po’ d’Italia nei mondiali di calcio per club in Qatar' ci sono i sistemi di controllo accessi di Zucchetti!… - ilvenerdi : RT @ilvenerdi: Il costo del lavoro nel Qatar dei Mondiali - rsta : RT @ilvenerdi: Il costo del lavoro nel Qatar dei Mondiali -