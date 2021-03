Marco Querini centrato da un’auto mentre cerca di recuperare il denaro (Di lunedì 15 marzo 2021) Morte assurda di Marco Querini, investito mentre tentava di raccogliere i soldi volati dal finestrino della sua auto. E' giallo sul denaro Muore investito mentre raccoglie i soldi volati dal finestrino su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 15 marzo 2021) Morte assurda di, investitotentava di raccogliere i soldi volati dal finestrino della sua auto. E' giallo sulMuore investitoraccoglie i soldi volati dal finestrino su Notizie.it.

