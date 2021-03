Live-Non è la d’Urso, Giovanni Ciacci sul fidanzato di Antonella Elia: “Avrebbe flirtato con la Plevani”, ma lui smentisce (Di lunedì 15 marzo 2021) Giovanni Ciacci, ospite a Live-Non è la d’Urso, ha avvertito Antonella Elia sul fidanzato (ex) Pietro Delle Piane, dicendo che l’Avrebbe tradita più volte Nella puntata di domenica 14 marzo di Live-Non è la d’Urso, si è nuovamente parlato del caso Antonella Elia e Pietro Delle Piane. I due ex protagonisti di Temptation Island hanno avuto un confronto in ascensore la scorsa settimana e si sono chiariti. Ospiti da Barbara d’Urso, Antonella e Pietro hanno avuto un confronto con sette sfere, nelle quali c’era anche Giovanni Ciacci. Quest’ultimo ha voluto dire la sua, mettendo in guardia la Elia sui ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 15 marzo 2021), ospite a-Non è la, ha avvertitosul(ex) Pietro Delle Piane, dicendo che l’tradita più volte Nella puntata di domenica 14 marzo di-Non è la, si è nuovamente parlato del casoe Pietro Delle Piane. I due ex protagonisti di Temptation Island hanno avuto un confronto in ascensore la scorsa settimana e si sono chiariti. Ospiti da Barbarae Pietro hanno avuto un confronto con sette sfere, nelle quali c’era anche. Quest’ultimo ha voluto dire la sua, mettendo in guardia lasui ...

