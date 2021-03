José Fonte chiama Cristiano Ronaldo: "A tutti piacerebbe, può permettersi di scegliere" (Di domenica 14 marzo 2021) José Fonte, difensore del Lille e della nazionale portoghese, propone la Ligue1 a Cristiano Ronaldo. Leggi su 90min (Di domenica 14 marzo 2021), difensore del Lille e della nazionale portoghese, propone la Ligue1 a

Advertising

zazoomblog : Quale futuro per Cristiano Ronaldo? José Fonte lo chiama al… Lille - #Quale #futuro #Cristiano #Ronaldo? - ItaSportPress : Quale futuro per Cristiano Ronaldo? José Fonte lo chiama al... Lille - - sportli26181512 : Fonte: 'Ronaldo? Club interessati non mancano, potrebbe venire al Lille. Parole di Paratici sorprendenti, ma...': J… - TuttoMercatoWeb : José Fonte chiama CR7: 'I club interessati non mancheranno. Potrebbe venire a Lille...' - CalcioNews24 : José Fonte al connazionale Cristiano Ronaldo: «Vieni al Lille» -

Ultime Notizie dalla rete : José Fonte Quale futuro per Cristiano Ronaldo? José Fonte lo chiama al... Lille Ebbene sì perché il suo connazionale José Fonte , tra vedere e non vedere, una mezza proposta con tanto di invito al connazionale l'ha fatta. José Fonte 'invita' Cristiano Ronaldo al Lille ...

Fonte: 'Ronaldo? Club interessati non mancano, potrebbe venire al Lille. Parole di Paratici sorprendenti, ma...' Commenta per primo José Fonte , capitano del Lille , parla a Maisfutebol di Cristiano Ronaldo , che può lasciare la Juventus a fine stagione: 'Solo lui può prendere questa decisione. Aveva già dimostrato di essere il ...

Nations League, Portogallo-Francia: quote, pronostico e probabili formazioni Forza Napoli Ebbene sì perché il suo connazionale, tra vedere e non vedere, una mezza proposta con tanto di invito al connazionale l'ha fatta.'invita' Cristiano Ronaldo al Lille ...Commenta per primo, capitano del Lille , parla a Maisfutebol di Cristiano Ronaldo , che può lasciare la Juventus a fine stagione: 'Solo lui può prendere questa decisione. Aveva già dimostrato di essere il ...