Inter, Vecino: “Contro il Torino sofferto ma è sfida importante per lo scudetto” (Di lunedì 15 marzo 2021) L'ultima sua presenza ufficiale con l'Inter risaliva al 9 luglio 2020, sul campo del Verona. Da quel giorno per Matias Vecino è iniziato un lungo e complicato periodo, che l'ha visto ai box per diversi mesi. Lo scorso gennaio aveva riassaporato il campo con la Primavera nerazzurra. Ora, nel finale di gara della sfida con il Torino, ha messo muscoli, corsa e grinta al servizio della squadra.Un ritorno in campo bagnato con la vittoria, una gioia importante per il centrocampista uruguaiano: "Ora sto bene e sono davvero contento per essere tornato a giocare, ma soprattutto per la vittoria. Mi mancava il campo, è stato un periodo molto lungo e difficile, ma mi serviva rompere il ghiaccio e tornare a sentire queste sensazioni che provi solo quando giochi".Vecino, che si era sottoposto a ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 15 marzo 2021) L'ultima sua presenza ufficiale con l'risaliva al 9 luglio 2020, sul campo del Verona. Da quel giorno per Matiasè iniziato un lungo e complicato periodo, che l'ha visto ai box per diversi mesi. Lo scorso gennaio aveva riassaporato il campo con la Primavera nerazzurra. Ora, nel finale di gara dellacon il, ha messo muscoli, corsa e grinta al servizio della squadra.Un ritorno in campo bagnato con la vittoria, una gioiaper il centrocampista uruguaiano: "Ora sto bene e sono davvero contento per essere tornato a giocare, ma soprattutto per la vittoria. Mi mancava il campo, è stato un periodo molto lungo e difficile, ma mi serviva rompere il ghiaccio e tornare a sentire queste sensazioni che provi solo quando giochi"., che si era sottoposto a ...

