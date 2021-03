Immobile, l'amore per Jessica in un tatuaggio speciale (Di domenica 14 marzo 2021) ROMA - Dopo aver ricevuto il premio per la Scarpa d'Oro vinta la scorsa stagione, l'attaccante della Lazio Ciro Immobile ha deciso di festeggiare a modo suo con un tatuaggio speciale. Si perchè l'... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 14 marzo 2021) ROMA - Dopo aver ricevuto il premio per la Scarpa d'Oro vinta la scorsa stagione, l'attaccante della Lazio Ciroha deciso di festeggiare a modo suo con un. Si perchè l'...

Advertising

sportli26181512 : #Immobile, l'amore per #Jessica in un tatuaggio speciale: Il bomber biancoceleste si è tatuato il volto della mogli… - Senzanomeconlak : @commendador_ Amore ad amici sta letteralmente ferma e immobile - Solo_La_Lazio : ?? #Immobile e l'amore smisurato per #Jessica ?? Prima seduta dal tatuatore finita ?? Ecco la foto - noemipataaa : @dc_pdv Amore mi sembra di parlare con un muro Scusa ma non era un dialogo, era un monologo con cui eri entrata in… - LaPanteraNera_ : @Bambi_fk *resta un attimo immobile e poi lo stringe* beh tu sei il mio amore *gli accarezza i capelli* dovremmo di… -