Ilary Blasi | la frase choc in diretta a Verissimo Silvia Toffanin la rimprovera | «Qui non si taglia niente»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di domenica 14 marzo 2021), lainla “”: «Qui non si». Oggi, la conduttrice romana è stata ospite nel salotto di Canale 5 e ha raccontato l’emozione di tornare in tv a distanza di due anni (da lunedì 15 marzo sarà al timone dell’Isola dei Famosi)., con la sua proverbiale ironia, ha spiegato come gestisce l’agitazione. «Se sono emozionata? Oggi è sabato – dice– ci penserò lunedì a venti minuti dalla. Quando ti prende quell’ansietta allo stomaco che non va né giù né su. Che quasi non sai se devi andare in bagno… Che dici – chiede ridendo – mi faccio un ...