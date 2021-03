Golf | Guido Migliozzi secondo al Qatar Masters 2021 Antoine Rozner gli nega il playoff con un miracolo all’ultima buca

(Di domenica 14 marzo 2021) Un autentico, un putt imto da venti metri alla 18 dell’Educational CityClub di Doha, regala adla seconda vittoria in carriera sull’European Tour. Il francese porta a casa con uno score di -8 complessivo e -4 di giornata il Commercial Bank. Una vittoria, questa, che proietta il transalpino al numero 62 dell’OWGR a livello temporaneo, in attesa della conclusione del Players Championship in tarda serata., inoltre, è ora all’interno del field del WGC-Dell Technologies Match Play, di scena ad Austin tra due settimane. A rimanere beffato è: il vicentino, infatti, non riesce a ...

ho rinunciato ad andare a golf oggi per seguire Guido @Migliaus

...favorevoli prima che il forte vento facesse capolino sul percorso dell'Education CityClub. ... Ottima giornata anche perMigliozzi che con 68 guadagna ben 63 posizioni in classifica e si ......Doha il forte vento ha messo a dura prova i protagonisti del Commercial Bank Qatar Masters di, ... Ancora il migliore tra gli azzurri, il bresciano precede in graduatoria il vicentino...Dopo tre giri del Commercial Bank Qatar Masters, a Doha, l'Educational City Golf Club vede al comando il sudafricano Darren Fichardt, che in un quadro particolarmente difficile da decifrare sale a -7 ...TERZO GIRO: Al Qatar Masters Nino Bertasio e Lorenzo Gagli si trovano al decimo posto dopo il moving day e possono provare a correre per il titolo nelle 18 buche conclusive. Certo, l'impresa non è fac ...