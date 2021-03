Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non andranno a convivere | “Io resto a Roma | lei comprerà casa a Milano”

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 14 marzo 2021)nonDopo una convivenza di quasi quattro mesi all’interno delladel Grande Fratello Vip 5,vivranno separati. Il motivo? L’ex Velino di Striscia la Notizia intervistato aChi ha fatto sapere che la sua fidanzata non sembrerebbe essere interessata a trasferirsi a nella Capitale dove lui vive da qualche anno. Chiamato in causa dai giornalisti del magazine Chi, il 30enne lucano ha precisato: “Sesi trasferisce ada me? Intanto dovrebbe venire giovedì e starà qualche giorno. Lei sta per comprare, ha un po’ di cose da ...