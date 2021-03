(Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Ho raccolto la richiesta della Vice Presidente, Loredana Raia, di ammainare domani ledelin segno di cordoglio per la morte di Ornella e per testimoniare la volontà dell’intera Assemblea legislativa nel levare un grido corale contro il. É un gesto fortemente simbolico per testimoniare non solo la nostra vicinanza alla famiglia, ma anche per continuare a testimoniare l’impegno delcontro la violenza e per cambiare davvero le relazioni tra uomini e donne all’insegna del rispetto dell’altro e dell’altra e della libertà“. A comunicarlo il Presidente del, Gennaro Oliviero, che ha così risposto alla lettera inviata ...

Advertising

TgLa7 : #Femminicidio: colpita con 12 coltellate dal compagno, morta donna a Napoli - Corriere : Ornella, uccisa dall’ex davanti al figlio di quattro anni. L’ultima chiamata alla sorella: «Salvami» - MgraziaT : RT @Teresa_La_Vispa: Ornella Pinto era un'insegnante del Liceo artistico di Napoli. Aveva 39anni,aveva un bambino. Aveva voglia di vivere.… - anteprima24 : ** #Femminicidio ##Napoli, #Bandiere del Consiglio Regionale a mezz'asta ** - penna_biro : RT @sruotolo1: #femminicidio #napoli Prima di perdere le forze ha chiamato la sorella questa notte. Dopo 12 coltellate inferte dal suo ass… -

Ultime Notizie dalla rete : Femminicidio Napoli

La Repubblica

di Antonio Sabbatino La deposizione di una corona di fiori, di un paio di scarpe rosse e una preghiera per ricordare l'ennesima donna vittima di. L'associazione Forti Guerriere insieme alla Terza Municipalità e alle parrocchie della zona hanno così reso omaggio questa mattina in via Filippo Cavolino, nei pressi della casa dove ...Violenza donne, Regimenti (Lega): 'Inserire aggravantenel codice penale italiano' - riceviamo e pubblichiamo: 'Asi è consumato l'ennesimo agghiacciante, che dimostra come ci sia ancora tanto da fare per arginare un fenomeno che non sembra trovare fine. A perdere la vita è stata una donna di ...Soccorsa, portata subito in sala operatoria al Cardarelli, la vittima però non ce l'ha fatta. Lella Palladino: "Bisogna chiedere aiuto appena cresce la… Leggi ...Sarà ricordata lunedì al Cardarelli di Napoli, l'ospedale dove è deceduta sabato, Ornella Pinto, la 40enne napoletana brutalmente uccisa dal marito. Gli operatori sanitari, la Direzione, il Centro ant ...