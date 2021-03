F1, test Bahrein 2021. Carlos Sainz 3° nell’ultima giornata! Max Verstappen è il più rapido (Di domenica 14 marzo 2021) La Formula Uno ha concluso i tre giorni di test sulla pista di Sakhir, unica sessione di prove collettive prima dell’inizio del Mondiale 2021, che scatterà proprio in Bahrein tra due settimane esatte. Andiamo a ripercorrere quanto accaduto nella terza e ultima giornata. TURNO MATTUTINO La Red Bull continua a impressionare positivamente. Non a caso, il miglior tempo della sessione è firmato da Sergio Perez, che ferma il cronometro sull’1’30”187 utilizzando un set di gomme C3. Il messicano non solo è il più rapido sul giro secco, ma tiene anche un passo oltremodo convincente quando si tratta di effettuare una simulazione di gara. Peraltro, la RB16B macina chilometri senza il minimo problema tecnico, dando la sensazione di essere già pronta per l’inizio delle ostilità vero e proprio. Secondo tempo per la Ferrari di ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) La Formula Uno ha concluso i tre giorni disulla pista di Sakhir, unica sessione di prove collettive prima dell’inizio del Mondiale, che scatterà proprio intra due settimane esatte. Andiamo a ripercorrere quanto accaduto nella terza e ultima giornata. TURNO MATTUTINO La Red Bull continua a impressionare positivamente. Non a caso, il miglior tempo della sessione è firmato da Sergio Perez, che ferma il cronometro sull’1’30”187 utilizzando un set di gomme C3. Il messicano non solo è il piùsul giro secco, ma tiene anche un passo oltremodo convincente quando si tratta di effettuare una simulazione di gara. Peraltro, la RB16B macina chilometri senza il minimo problema tecnico, dando la sensazione di essere già pronta per l’inizio delle ostilità vero e proprio. Secondo tempo per la Ferrari di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : F1 test, Schumi jr in evidenza, ma Leclerc è il più veloce. In Bahrein ultimo giorno di prove prima del via al Mond… - BoB__93 : RT @SmilexTech: Per il @Corriere: le 4 novità tecniche che mi hanno più colpito nelle prime due giornate di test. C’è anche Ferrari, con un… - vidanota_vida : RT @SmilexTech: Per il @Corriere: le 4 novità tecniche che mi hanno più colpito nelle prime due giornate di test. C’è anche Ferrari, con un… - fainformazione : F1: in Bahrein ultimo giorno di prove prima del via al Mondiale F1: test, Schumi jr in evidenza, ma Leclerc… - fainfosport : F1: in Bahrein ultimo giorno di prove prima del via al Mondiale F1: test, Schumi jr in evidenza, ma Leclerc… -