Ermal Meta a Milano, Mara Venier lo rimprovera: “La zona rossa comincia domani” (Di domenica 14 marzo 2021) E’ delusa Mara Venier, forse un po’ arrabbiata nei confronti di Ermal Meta. Gli rimprovera di essere a Milano, le hanno riferito che è stato lui a non volere raggiungere oggi lo studio di Domenica In. Il cantante sorride, siamo in zona rossa: “Ma la zona rossa comincia domani potevi anche venire oggi da me…”. Gli strappa poi la promessa che appena sarà possibile sarà in studio con lei a Domenica In e così tutto si risolve. Ermal Meta rispetta le regole, sarebbe stato magari complicato tornare a casa. Non si può certo esibire in collegamento da casa e ci mostrano per l’ennesima volta le immagini di Sanremo. L’intervista per lui è ben più breve di quella ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 14 marzo 2021) E’ delusa, forse un po’ arrabbiata nei confronti di. Glidi essere a, le hanno riferito che è stato lui a non volere raggiungere oggi lo studio di Domenica In. Il cantante sorride, siamo in: “Ma lapotevi anche venire oggi da me…”. Gli strappa poi la promessa che appena sarà possibile sarà in studio con lei a Domenica In e così tutto si risolve.rispetta le regole, sarebbe stato magari complicato tornare a casa. Non si può certo esibire in collegamento da casa e ci mostrano per l’ennesima volta le immagini di Sanremo. L’intervista per lui è ben più breve di quella ...

