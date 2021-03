Domenica di maltempo in FVG | violente grandinate in pianura e neve sui rilievi

Advertising

UnicaRadio : Meteo, da domenica perturbazione poi torna il freddo LEGGI LA NOTIZIA - Signorasinasce : @Enrico_Sax Grazie Enrico. Noiosissima domenica dovuta al maltempo ?? Ti auguro un’ottima serata ?? - haivistoalbergo : Maltempo, marzo, domenica, pandemia, restrizioni. L'angoscia abita qui - infoitinterno : Torna il maltempo in provincia, domenica con vento e pioggia - Paolo42244869 : @Neferti02225677 Mi dispiace per il maltempo dai ti rifarai all'arrivo della domenica dì primavera ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica maltempo

all'insegna delin FVG. Copiose nevicate sono cadute sui rilievi imbiancando le località montane. A Sauris la neve ha nuovamente coperto case e strade mentre la cittadina di Sappada ...... prima di una possibile fase didi stampo invernale da venerdì acon nevicate a bassa quota e non si può nemmeno escludere che i fiocchi concedano qualche temporanea sorpresa anche ...Meteo Ravenna. Aggiornamento previsioni meteo Ravenna, domenica, 14 marzo: Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Schiarite in serata, ...Meteo Trieste. Aggiornamento previsioni meteo Trieste, domenica, 14 marzo: Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previ ...