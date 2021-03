Daydreamer | anticipazioni | prove di riavvicinamento tra Can e Sanem

(Di domenica 14 marzo 2021) Can editra Can (Can Yaman) e(Demet Ozdemir). Nelle prossime puntate di– Le Ali del Sogno, anche a causa delle intromissioni dei loro amici, i due protagonisti della telenovela turca avranno modo di trascorrere tanto tempo insieme. Dopo aver fatto da babysitter ad una neonata, i piccioncini faranno infatti un viaggio in barca che porterà loro ad avere un ulteriore chiarimento sulla fine della loro storia. Il tutto verrà innescato dall’editore Yigit (Utku Ates), che porterà la ragazza a pensare che il Divit stia per lasciare, ancora una volta, la Turchia. Ecco lelunedì 15 marzo 2021 Leyla e Emre decidono che è giunto il tempo di ...

Advertising

zazoomblog : Daydreamer anticipazioni turche la fuga di Yigit - #Daydreamer #anticipazioni #turche - POPCORNTVit : Daydreamer - Le Ali del Sogno, anticipazioni 15 marzo: Leyla riceve una proposta da Emre - MondoTV241 : Daydreamer: scoprimao insieme le anticipazioni della prossima settimana! #daydreamer #anticipazioni - peppe844 : #DayDreamer anticipazioni 15 marzo: nuova proposta di nozze per Sanem - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni turche: il dubbio di Emre -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer anticipazioni

Manca poco al gran finale della soap turca. Leda poco diffuse confermano che all'attesissima conclusione della soap non sarà presente nemmeno la mamma del protagonista Can : Huma deciderà infatti di lasciare la ...La ragazza, come rivelano leinerenti la puntata in onda domani 15 marzo, di fronte alla nuova proposta di matrimonio di Yigit non sarà in grado di dargli una risposta e così ...Sanem sembrerà non essere in grado di prendere una decisione riguardo al suo futuro sentimentale. La ragazza, come rivelano le anticipazioni Daydreamer inerenti la puntata in ond ...Manca poco al gran finale della soap turca Daydreamer. Le anticipazioni da poco diffuse confermano che all'attesissima conclusione della soap non sarà presente nemmeno la mamma del protagonista Can: H ...