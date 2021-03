Covid e terapie intensive, mille posti occupati in più in un mese. E Milano è già in allarme (Di domenica 14 marzo 2021) Sul fronte delle terapie intensive la vera notizia non è il superamento della ?barriera? dei 3.000 letti occupati, quanto quella che questi ricoveri, di particolare gravità... Leggi su ilmattino (Di domenica 14 marzo 2021) Sul fronte dellela vera notizia non è il superamento della ?barriera? dei 3.000 letti, quanto quella che questi ricoveri, di particolare gravità...

Ultime Notizie dalla rete : Covid terapie Clorochina, i medici smontano lo studio 'negazionista' Quando si vuole demolire l'uso dell'idrossiclorochina contro il covid si dice sempre che gli studi ...questi mesi hanno continuato così ad escludere il farmaco antimalarico dal novero delle terapie da ...

Cure palliative e terapia del dolore, la lezione del Covid sulla loro importanza Visto che di Covid sono morte più di 100 mila persone, c'è chi a casa dei malati e negli ospedali dove si ... a volte bloccare con terapie adeguate. L'impegno di quanti lavorano su questa trincea è ...

Terapie Covid: mai il cortisone fai da te La Repubblica Posti letto Covid in esaurimento "Pescia rischia di non bastare" Ospedali al collasso, anche la politica chiede più attenzione alle regole. "Da venerdì il reparto ordinario Covid dell’ospedale di Pescia è passato da 46 letti a 56, già quasi tutti già occupati. Non ...

I contagi non si fermano nel weekend: 870 E ben 17 le nuove vittime del Covid. Continuano i controlli delle forze dell’ordine: sanzionati ragazzi a tre diverse feste in casa ...

