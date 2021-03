Covid: Breton, ‘Draghi ha situazione perfettamente in mano, buona decisione’ (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha la situazione perfettamente in mano” e con le nuove restrizioni annunciate “ha preso una buona decisione”. Ad affermarlo è il Commissario Ue al mercato interno, Thierry Breton ai microfoni della radio francese ‘Europe 1’. “Sono stato in Italia alcuni giorni fa. I bar e i ristoranti erano aperti a differenza della Francia ad esempio. Draghi ha deciso di chiuderli per tre settimane”, rileva Breton rispondendo alla domanda del giornalista sulla situazione italiana. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha lain” e con le nuove restrizioni annunciate “ha preso unadecisione”. Ad affermarlo è il Commissario Ue al mercato interno, Thierryai microfoni della radio francese ‘Europe 1’. “Sono stato in Italia alcuni giorni fa. I bar e i ristoranti erano aperti a differenza della Francia ad esempio. Draghi ha deciso di chiuderli per tre settimane”, rilevarispondendo alla domanda del giornalista sullaitaliana. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

