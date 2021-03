Charlie Hebdo, Meghan Markle e la Regina ritratte come George Floyd e l’agente Chauvin: polemiche per la copertina sui Windsor nel Regno Unito (Di domenica 14 marzo 2021) Charlie Hebdo torna a testare i limiti della satira. Nell’ultima edizione la rivista francese ha voluto riprendere il caso delle accuse di razzismo nei confronti della famiglia Reale inglese dopo l’intervista di Oprah Winfrey a Meghan Markle in cui l’attrice aveva raccontato dei presunti timori da parte dei reali britannici per il colore della pelle del figlio avuto con il Principe Harry. Sulla copertina si vede una rappresentazione della Regina Elisabetta che si sfrega le mani con fare diabolico mentre fa pressione con il ginocchio sul collo di Meghan Markle. March 9, 2021 Un’immagine che evoca volutamente il soffocamento di George Floyd, l’uomo afroamericano di 46 anni la cui uccisione per mano ... Leggi su open.online (Di domenica 14 marzo 2021)torna a testare i limiti della satira. Nell’ultima edizione la rivista francese ha voluto riprendere il caso delle accuse di razzismo nei confronti della famiglia Reale inglese dopo l’intervista di Oprah Winfrey ain cui l’attrice aveva raccontato dei presunti timori da parte dei reali britannici per il colore della pelle del figlio avuto con il Principe Harry. Sullasi vede una rappresentazione dellaElisabetta che si sfrega le mani con fare diabolico mentre fa pressione con il ginocchio sul collo di. March 9, 2021 Un’immagine che evoca volutamente il soffocamento di, l’uomo afroamericano di 46 anni la cui uccisione per mano ...

