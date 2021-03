Bologna-Sampdoria, le formazioni ufficiali (Di domenica 14 marzo 2021) Tutto è pronto allo stadio Dall'Ara per il lunch match della 27^ giornata tra Bologna-Sampdoria. Fischio d'inizio alle ore 12.30 tra gli uomini di Mihajlovic e quelli di Ranieri.Bologna-Sampdoria: le formazioni ufficialicaption id="attachment 1093159" align="alignnone" width="581" Bologna, getty images/captionI 22 che scenderanno in campo:Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacioembedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/BfcOfficialPage/status/1371043602365812742"Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Yoshida, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Damsgaard; Quagliarellaembedcontent src="twitter" ... Leggi su itasportpress (Di domenica 14 marzo 2021) Tutto è pronto allo stadio Dall'Ara per il lunch match della 27^ giornata tra. Fischio d'inizio alle ore 12.30 tra gli uomini di Mihajlovic e quelli di Ranieri.: lecaption id="attachment 1093159" align="alignnone" width="581", getty images/captionI 22 che scenderanno in campo:(4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacioembedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/BfcOfficialPage/status/1371043602365812742"(4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Yoshida, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Damsgaard; Quagliarellaembedcontent src="twitter" ...

