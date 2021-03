Basket | Serie A 2020-2021 | Milano batte Brescia grazie a un Rodriguez formato MVP | esultano anche Varese e Cantù

(Di domenica 14 marzo 2021) Sono state tre le partite didi pallacanestro che si sono svolte durante questo pomeriggio. Nel primo match l’Openjobmetisha battuto, a sorpresa, la Carpegna ProsciuttoPesaro con il risultato finale di 81-68. I lombardi sono stati guidati al successo dall’eterno Luis Scola, che ha messo a referto 20 punti, e un John Egbunu autore di una doppia doppia da 13 punti e 10 rimbalzi, alla quale ha aggiuntoquattro stoppate. Trionfa, ma non senza difficoltà, la capolista Olimpiache92-99. I meneghini, per avere la meglio sulla Germani nel derby lombardo, hanno avuto bisogno di un Sergioversione MVP. El Chacho, in appena venti minuti di impiego, ha ...

Advertising

VLPesaro : Coach Paolo Calbini post #VaresePesaro: 'Anche oggi nel primo quarto abbiamo subito troppi punti. Poi siamo tornati… - sportface2016 : #LBASerieA #Cantù conduce sempre contro #Cremona: gli uomini di Bucchi vincono 92-85 e rispondono a Varese - telecitynews24 : ??SERIE A2, MONFERRATO-TREVIGLIO?? La @jbmonferrato batte la @Blubasket_T e torna a vincere dopo sei k.o.?? - princigallomich : BASKET SERIE A2 – RISULTATI, CLASSIFICHE E PROSSIMO TURNO - telecitynews24 : ??SERIE A2, DERTHONA-MANTOVA?? Sconfitta interna per il @DerthonaBasket contro la @PallacMantovana, nonostante la ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Serie

Basketinside

Impresa sfiorata per la Sinermatic Ozzano che in casa cade 85 - 82 nel finale contro Livorno. Ko più netto anche l' Andrea Costa che al palaRuggi si arrende 94 - 77 a Omegna. La squadra di Moretti, ...... che trasmette su abbonamento tutte le partite dellaA di. Altrimenti, ricordiamo come primo punto di riferimento il sito Internet della Lega, con tutte le informazioni in tempo ...Sono state tre le partite di Serie A 2020-2021 di pallacanestro che si sono svolte durante questo pomeriggio. Nel primo match l’Openjobmetis Varese ha battuto, a sorpresa, la Carpegna Prosciutto ...La JB Monferrato ospita la Blu Basket Treviglio nell’impegno valido per la 23esima giornata di Serie A2, e lo fa riabbracciando il suo pupillo Redivo, out per infortunio nelle ultime uscite. La ...