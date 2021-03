AstraZeneca: l'autopsia esclude il nesso con la morte del carabiniere di Trapani (Di domenica 14 marzo 2021) Il vicecomandante della sezione di Pg dei carabinieri di Trapani, Giuseppe Maniscalco , avrebbe assunto il vaccino AstraZeneca proveniente dal lotto ABV2856 sospeso da Aifa, ma non ci sarebbe alcun nesso... Leggi su feedpress.me (Di domenica 14 marzo 2021) Il vicecomandante della sezione di Pg dei carabinieri di, Giuseppe Maniscalco , avrebbe assunto il vaccinoproveniente dal lotto ABV2856 sospeso da Aifa, ma non ci sarebbe alcun...

