Arsenal-Tottenham | Lamela entra e segna un gol pazzesco di rabona VIDEO

(Di domenica 14 marzo 2021) Una magia di Erikha sbloccato il derby di Londra travalevole per la 28^ giornata di Premier League. L’argentino,to al 19? al posto dell’infortunato Son, ha raccolto un pallone vagante nell’area dei Gunners dopo un tocco di Lucas Moura e si è inventato unagioiello nell’angolino. Da vedere e rivedere. INFORTUNIO PER SON: LE NEWS SportFace.

Ha impiegato 14 minuti Erik Lamela per lasciare il segno nel derby inglese tra Arsenal e Tottenham: entrato al 19' al posto di Son, l'ex Roma ha inventato un delizioso gol di rabona al 33'. Una trovata geniale che ha sorpreso gli avversari e a dir poco stupito anche il compagno ...DIRETTA(RISULTATO 1 - 1): LAMELA E ODEGAARD! Lamela! La sblocca con una rabona! Un grandissimo gol dell'argentino che aveva rilevato l'infortunato Son. Moura ha appoggiato per Lamela, ...