Williams: primo aggiornamento nei test del Bahrain (Di sabato 13 marzo 2021) La Williams porterà un primo aggiornamento in occasione dei test pre-stagionali del Bahrain. La scuderia britannica dunque, testerà lo sviluppo della vettura in vista del primo gran premio stagionale. Williams: l'aggiornamento sarà l'unico della stagione? La scuderia vuole a tutti i costi migliorare l'ultima posizione ottenuta nella stagione 2020. La FW43B subirà dunque una serie di modifiche che verranno monitorate e analizzate in vista del primo gran premio della stagione che si correrà sempre in Bahrain. Modifiche che il team è riuscito ad apportare nonostante il congelamento dei regolamenti tecnici. Il team principal della scuderia, Simon Roberts, ha parlato così ...

