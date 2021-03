Stazionarie le condizioni di Gianni Morandi | il Bufalini | ' Non sono in programma interventi chirurgici'

Advertising

CorriereRomagna : Stazionarie all'ospedale di Cesena le condizioni di Gianni Morandi - -

Ultime Notizie dalla rete : Stazionarie condizioni

La seconda notte di degenza è trascorsa tranquilla e il suo decorso è regolare. Il cantante, che non è in pericolo di vita, è monitorato costantemente dall'equipè medica che lo ha in cura per le ...'Permangono stabili lecliniche di Gianni Morandi - si legge - ricoverato dalla serata di giovedì 11 marzo al Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Bufalini di Cesena. La seconda notte di ...Giovanni Gastel, il fotografo dei vip, e Raoul Casadei, il re de liscio, sono morti lo stesso giorno a causa del Covid 19 ...Sono stazionarie le condizioni di Gianni Morandi ricoverato al Bufalini dopo l’incidente domestico avvenuto giovedì nella sua casa di ...