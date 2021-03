SONDAGGIO: il tuo pronostico di Paganese-Palermo. Come finirà? (1-X-2) (Di sabato 13 marzo 2021) Il Palermo si proietta alla sfida contro la Paganese.I rosanero del neo tecnico Giacomo Filippi alle ore 20.00 affronteranno al ”Marcello Torre' i campani nella gara valida per la 30a giornata del campionato di Serie C 2020/21. Scegli se secondo te vincerà la squadra che gioca in casa, quella che gioca in trasferta, oppure se pensi che finirà con un pareggio. Per esprimere la tua preferenza, basta cliccare accanto alla voce che vuoi votare: 1 X 2?poll id="1437” Leggi su mediagol (Di sabato 13 marzo 2021) Ilsi proietta alla sfida contro la.I rosanero del neo tecnico Giacomo Filippi alle ore 20.00 affronteranno al ”Marcello Torre' i campani nella gara valida per la 30a giornata del campionato di Serie C 2020/21. Scegli se secondo te vincerà la squadra che gioca in casa, quella che gioca in trasferta, oppure se pensi checon un pareggio. Per esprimere la tua preferenza, basta cliccare accanto alla voce che vuoi votare: 1 X 2?poll id="1437”

Advertising

WiAnselmo : ##Sondaggio: il tuo pronostico di Paganese-#Palermo. Come finirà? (1-X-2) - Mediagol : ##Sondaggio: il tuo pronostico di Paganese-#Palermo. Come finirà? (1-X-2) - Fiorexx5 : RT @Verde1122: ????FAST CONTEST ???? ???? VOTA IL TUO BUCO DEL CULO PREFERITO ?? ???? VOTE YOUR FAVOURITE ASSHOLE ?? 1 - @GiorgiaMilani4 2 - @wildro… - Verde1122 : RT @Verde1122: ????FAST CONTEST ???? ???? VOTA IL TUO BUCO DEL CULO PREFERITO ?? ???? VOTE YOUR FAVOURITE ASSHOLE ?? 1 - @GiorgiaMilani4 2 - @wildro… - CamgirlFeet : RT @Verde1122: ????FAST CONTEST ???? ???? VOTA IL TUO BUCO DEL CULO PREFERITO ?? ???? VOTE YOUR FAVOURITE ASSHOLE ?? 1 - @GiorgiaMilani4 2 - @wildro… -

Ultime Notizie dalla rete : SONDAGGIO tuo Ciclabili, basta consumo di suolo, comportamenti virtuosi: ecco la seregno sognata per il 2030 Si è concluso dopo circa tre mesi il sondaggio denominato "Il tuo sguardo su Seregno", promosso nel contesto del percorso dell'agenda strategica Seregno 2030, con il quale l'amministrazione comunale di Seregno intende disegnare il volto ...

Tutta colpa di Pirlo? Sui social i tifosi si sfogano. E c'è perfino chi rivuole Sarri Sondaggio Flop Juve in Champions, Pirlo è in discussione? No, il progetto deve comunque proseguire con lui 42.5% Sì, ha dimostrato di non essere ancora pronto 57.5% Votanti: 1096 Grazie per il tuo ...

SONDAGGIO: il tuo pronostico di Paganese-Palermo. Come finirà? (1-X-2) Mediagol.it Il tuo abbonamento Netflix è condiviso con altre persone? Da moltissimo tempo si parla del rischio che Netflix voglia in qualche modo limitare la pratica diffusissima della condivisione dell'abbonamento, che permette di ammortizzare la spesa dividendola ...

"Svolta “gretina’’" E nuovo sondaggio sull’anti-Beppe Uno dei più duri contro l’adesione ai Verdi europei del sindaco Beppe Sala è il consigliere di FI in Comune e Regione Gianluca Comazzi (nella foto): "Svolta “gretina’’ di Sala". Il post su Facebook di ...

Si è concluso dopo circa tre mesi ildenominato "Ilsguardo su Seregno", promosso nel contesto del percorso dell'agenda strategica Seregno 2030, con il quale l'amministrazione comunale di Seregno intende disegnare il volto ...Flop Juve in Champions, Pirlo è in discussione? No, il progetto deve comunque proseguire con lui 42.5% Sì, ha dimostrato di non essere ancora pronto 57.5% Votanti: 1096 Grazie per il...Da moltissimo tempo si parla del rischio che Netflix voglia in qualche modo limitare la pratica diffusissima della condivisione dell'abbonamento, che permette di ammortizzare la spesa dividendola ...Uno dei più duri contro l’adesione ai Verdi europei del sindaco Beppe Sala è il consigliere di FI in Comune e Regione Gianluca Comazzi (nella foto): "Svolta “gretina’’ di Sala". Il post su Facebook di ...