Sondaggi, con Conte il M5s sale al 18,8%. Il gradimento dell’ex premier aumenta al 67% mentre Draghi cala al 69. Crollano i dem (17,2) (Di sabato 13 marzo 2021) Dopo l’avvio del governo Draghi e con Giuseppe Conte che si prepara a guidare il Movimento, i 5 Stelle avanzano nei Sondaggi. Superando nettamente sia il Pd sia Fratelli d’Italia. E proiettando l’eventuale alleanza con i dem e Leu oltre il 40%. Dalle rilevazioni di Demos per Repubblica emerge infatti che a marzo i pentastellati hanno guadagnato oltre 3 punti rispetto a febbraio, al 18,8%, mentre con le traumatiche dimissioni di Nicola Zingaretti da segretario è proseguito il declino del Pd (al 17,2, -3,7 punti). Netto aumento, in percentuale, anche per i sostenitori di Leu che passano dal 3,2 al 4,5%. Stabile invece al 17% il partito di Giorgia Meloni, l’unico all’opposizione, e lieve scivolamento per la Lega, al 22,3%. Forza Italia arriva a superare di poco l’8%. Ed è sempre Demos ad attestare che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) Dopo l’avvio del governoe con Giuseppeche si prepara a guidare il Movimento, i 5 Stelle avanzano nei. Superando nettamente sia il Pd sia Fratelli d’Italia. E proiettando l’eventuale alleanza con i dem e Leu oltre il 40%. Dalle rilevazioni di Demos per Repubblica emerge infatti che a marzo i pentastellati hanno guadagnato oltre 3 punti rispetto a febbraio, al 18,8%,con le traumatiche dimissioni di Nicola Zingaretti da segretario è proseguito il declino del Pd (al 17,2, -3,7 punti). Netto aumento, in percentuale, anche per i sostenitori di Leu che passano dal 3,2 al 4,5%. Stabile invece al 17% il partito di Giorgia Meloni, l’unico all’opposizione, e lieve scivolamento per la Lega, al 22,3%. Forza Italia arriva a superare di poco l’8%. Ed è sempre Demos ad attestare che ...

