“Sembrava una coppia tranquilla”: i vicini sotto shock per la morte di Ornella (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un quartiere sotto shock, amici e conoscenti senza parole per quanto accaduto. La morte di Ornella Pinto, 39 anni, uccisa brutalmente dal compagno con dodici coltellate, ha scosso l’intera comunità di San Carlo all’Arena, quartiere di Napoli che stamattina si è svegliato con sgomento per quanto accaduto. Secondo quanto hanno riferito i vicini, i due apparivano come una coppia tranquilla che non aveva finora manifestato particolari problemi. E’ stata la sorella a chiamare il 118 dopo aver ricevuto la telefonata della vittima che è stata poi trovata in una pozza di sangue nel suo appartamento situato al terzo piano di un palazzo di via Cavolino, nei pressi del deposito degli autobus. L’uomo, Pinotto Iacomino, 42 anni, dopo essere ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un quartiere, amici e conoscenti senza parole per quanto accaduto. LadiPinto, 39 anni, uccisa brutalmente dal compagno con dodici coltellate, ha scosso l’intera comunità di San Carlo all’Arena, quartiere di Napoli che stamattina si è svegliato con sgomento per quanto accaduto. Secondo quanto hanno riferito i, i due apparivano come unache non aveva finora manifestato particolari problemi. E’ stata la sorella a chiamare il 118 dopo aver ricevuto la telefonata della vittima che è stata poi trovata in una pozza di sangue nel suo appartamento situato al terzo piano di un palazzo di via Cavolino, nei pressi del deposito degli autobus. L’uomo, Pinotto Iacomino, 42 anni, dopo essere ...

