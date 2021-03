Roma, ristorante aperto a cena in barba ai divieti: sanzione e chiusura per il locale (Di sabato 13 marzo 2021) Nel corso della serata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, con l’ausilio di pattuglie di Polizia locale di Roma Capitale, hanno fatto accesso presso un noto ristorante in zona Garbatella. La scoperta nel ristorante Qui, in totale violazione delle vigenti prescrizioni in materia di contenimento epidemiologico da Covid-19, è stata riscontrata la presenza di 11 persone, tutte identificate, tra clienti seduti ai tavoli intenti a consumare cibo e personale addetto alle cucine. Il controllo ha portato ad elevare 5 sanzioni da 400 euro e la chiusura temporanea con apposizione dei sigilli per 3 giorni del ristorante. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 13 marzo 2021) Nel corso della serata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, con l’ausilio di pattuglie di PoliziadiCapitale, hanno fatto accesso presso un notoin zona Garbatella. La scoperta nelQui, in totale violazione delle vigenti prescrizioni in materia di contenimento epidemiologico da Covid-19, è stata riscontrata la presenza di 11 persone, tutte identificate, tra clienti seduti ai tavoli intenti a consumare cibo e personale addetto alle cucine. Il controllo ha portato ad elevare 5 sanzioni da 400 euro e latemporanea con apposizione dei sigilli per 3 giorni del. su Il Corriere della Città.

