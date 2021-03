Advertising

istat_it : Nella media del 2020 calo dell’occupazione senza precedenti (-456mila, -2%), maggiore per le donne (-2,5% contro il… - Agenzia_Ansa : FLASH | In media annua, nel 2020 si osserva un calo dell'occupazione 'senza precedenti' (-456 mila, -2,0%). Lo indi… - Adnkronos : Calo #occupazione senza precedenti, #Istat: '-456 mila posti nel 2020' - FirenzePost : Occupazione: calo senza precedenti nel 2020, – 456.000 posti - DiNapoliSilvio : -

Ultime Notizie dalla rete : Occupazione calo

... in quello di Imperia invece un ulterioreprobabilmente per un effetto riflesso. Per quel che ... con un'dei posti letto maggiore rispetto a quello che avveniva prima, ma abbiamo ...... in quello di Imperia invece un ulterioreprobabilmente per un effetto riflesso. Per quel che ... con un'dei posti letto maggiore rispetto a quello che avveniva prima, ma abbiamo ...Indice lucchese sotto attenzione: se supera 250, stop generale in tutti i Comuni. Ma ieri Massarosa è ridiscesa sotto soglia. "Chiusure locali a richiesta dei sindaci" ...Un calo dell’occupazione "senza precedenti". L’Istat tira le somme dell’impatto Covid sul mondo del lavoro nel 2020, anno della pandemia. E i numeri sono impressionanti: circa 456mila i posti di lavor ...