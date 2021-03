Napoli: Manolas non recupera del tutto, la caviglia è ancora gonfia (Di sabato 13 marzo 2021) tuttosport riporta che il difensore del Napoli Kostas Manolas non è ancora guarito dall’infortunio alla caviglia. Kostas Manolas convive ormai da più di un mese … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 13 marzo 2021)sport riporta che il difensore delKostasnon èguarito dall’infortunio alla. Kostasconvive ormai da più di un mese … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

claudioruss : #Napoli #Lozano ha svolto l’intera seduta in gruppo. #Petagna terapie e lavoro personalizzato in palestra e in pisc… - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili Sky – Manolas, Rrahmani e Lozano non partiranno per Milano: Sky –… - GoldelNapoli : ?Verso Milan-Napoli, 27^ giornata di serie A - ildiavolo_d : RT @MilanNewsit: Sky - Napoli, indisponibili Lozano, Manolas e Rrahmani - milanmagazine_ : SKY - Milan-Napoli, Ugolini: 'Lozano, Manolas e Rrahmani non partiranno per Milano' -