Napoli | il video del postino picchiato in strada | giustizia è fatta | arrestato l’aggressore

"Non correre, siamo in centro, è pericoloso…". Ed è scattata la reazione violenta contro il postino, che si era permesso di ammonire un giovane del posto, con precedenti penali, poi individuato e arrestato. giustizia è fatta, ma quel video che gira in rete fa indignare. L'aggressione ai danni di un postino, a Frattamaggiore, vicino Napoli, è l'emblema della prepotenza e della violenza quotidiana che si vive in città e provincia. Basta poco per finire vittime di boss e bossetti locali. Giovedì scorso a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, l'aggressione ai danni del postino, nel video di videoinformazioni col giubbotto giallo, preso a pugni da un uomo: identificato dai carabinieri e denunciato in ...

