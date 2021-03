Micromega rinasce Disponibile on line (Di sabato 13 marzo 2021) rinasce la storica rivista di cultura e politica Micromega in due versioni: online e cartacea. Quella online è già Disponibile, mentre quella cartacea sarà in edicola dal 18 marzo con un numero ... Leggi su quotidiano (Di sabato 13 marzo 2021)la storica rivista di cultura e politicain due versioni: one cartacea. Quella onè già, mentre quella cartacea sarà in edicola dal 18 marzo con un numero ...

La rivista di cultura e politica MicroMega rinasce attraverso il network editoriale di Nexilia 'Non potevo certo rassegnarmi a che la storia più che trentennale di MicroMega finisse qui - ha dichiarato Flores d'Arcais - . Non volevo accettare che il panorama culturale italiano perdesse (bando ...

Micromega rinasce, torna in edicola e rinnova la versione online. Flores d’Arcais: Non potevo rassegnarmi a che la storia finisse qui La rinascita della storica rivista di cultura, politica, scienza e filosofia Micromega passa attraverso il network Nexilia, prodotto della media tech company Mosai.co. In seguito al rilancio dell'iniz ...

