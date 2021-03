Magrini Aifa | Troppi allarmi con pochi dati | vaccinatevi

(Di sabato 13 marzo 2021) Nicola, direttore dell’, in un’intervista al Corriere della Sera rassicura: “Il vaccino di AstraZeneca è sicuro. Il rapporto tra benefici e rischi è estremamente favorevole. Non bisogna averne paura al momento e occorre continuare a recarsi ai centri vaccinali con grande tranquillità”. A suo avviso “non si è mai visto un allarme diventato così ampio sulla base di così”. “Milioni di persone sono state trattate in tutto il mondo, oltre 10 milioni solo nel Regno Unito, e non hanno avuto che effetti indesiderati lievi, di breve durata. Per quanto riguarda alcune segnalazioni più gravi, incluse alcune morti improvvise o infarti, il nesso di causalità col vaccino non è stato stabilito e sono pertanto da considerare episodi dovuti ad altro”, sostiene. Interpellato sugli accertamenti sui decessi ...

ROMA (ITALPRESS) – «Il vaccino di AstraZeneca è sicuro. Il rapporto tra benefici e rischi è estremamente favorevole. Non bisogna averne paura al momento e occorre continuare a recarsi ai centri vaccin ...