LIVE Parigi-Nizza, Settima tappa in DIRETTA: arrivo in salita a La Colmiane! (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Classifica Parigi-Nizza 2021 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Settima tappa della Parigi-Nizza 2021, Le Broc – Valdeblore La Colmiane di 119,2 km. Siamo giunti alla giornata decisiva della gara, quella di oggi è la tappa regina di questa edizione della corsa francese, nonostante l’accorciamento legato a questioni orgaNizzative per evitare assembramenti da parte dei tifosi. Gli uomini di classifica se vorranno cercare di spodestare Primoz Roglic avranno di fatto a disposizione solo la frazione odierna. Domani, nonostante 3 GPM di seconda categoria in programma, sulla carta non c’è il terreno adatto per far saltare il ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAClassifica2021 Buongiorno a tutti e benvenuti alladelladella2021, Le Broc – Valdeblore La Colmiane di 119,2 km. Siamo giunti alla giornata decisiva della gara, quella di oggi è laregina di questa edizione della corsa francese, nonostante l’accorciamento legato a questioni orgative per evitare assembramenti da parte dei tifosi. Gli uomini di classifica se vorranno cercare di spodestare Primoz Roglic avranno di fatto a disposizione solo la frazione odierna. Domani, nonostante 3 GPM di seconda categoria in programma, sulla carta non c’è il terreno adatto per far saltare il ...

