Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati (Di sabato 13 marzo 2021) Era il marzo del 2019 quando Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si fidanzavano alle Bahamas. Da allora, hanno dovuto rinviare le nozze due volte per via della pandemia. Lo ricordava la cantante e attrice lo scorso gennaio, dopo un anno di emergenza Covid che aveva visto la coppia condividere sotto lo stesso tetto, a famiglia allargata, i vari lockdown. Il mese scorso, però, erano emerse voci di una qualche relazione dell'atleta con Madison LeCroy, una dei protagonisti del reality Southern Charm's. La stessa aveva in qualche modo confermato il gossip nel momento in cui dichiarava alla nota rubrica del The New York Post PageSix che, sì, tra loro due c'erano stati dei contatti e chat su FaceTime, ma che no, non c'era mai stato niente di fisico, nemmeno un incontro di persona. Non è chiaro se questa vicenda di "infedeltà ...

