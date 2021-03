Ilary Blasi | ' Francesco mi guarda ancora come 20 anni fa'

Advertising

MediasetPlay : Honduras chiama, Ilary Blasi risponde! ?? Oggi a #Verissimo, alle 16.00 su #Canale5 e in streaming su #Canale5, Ilar… - shadesofamnesia : RT @peularis: 'Dopo vent'anni mi guarda ancora con gli stessi occhi, e mi viene da pensare 'boh, magari s'è mpallato' ILARY BLASI SEI UNA… - mitam13novembre : RT @AlbiIndecente: QUEEN ILARY BLASI VENUTA PER DISINTOSSICARCI DA 6 MESI DI S1GN0R1N1. #Verissimo - mitam13novembre : RT @peularis: 'Dopo vent'anni mi guarda ancora con gli stessi occhi, e mi viene da pensare 'boh, magari s'è mpallato' ILARY BLASI SEI UNA… - Arenel25 : RT @peularis: 'Dopo vent'anni mi guarda ancora con gli stessi occhi, e mi viene da pensare 'boh, magari s'è mpallato' ILARY BLASI SEI UNA… -

Ultime Notizie dalla rete : Ilary Blasi

dice di non essere una donna romantica ma una 'cosa carina' sul marito Francesco Totti la vuole dire. 'Dopo 19 - 20 anni mi guarda ancora con gli stessi occhi ', rivela la show girl, ...torna dopo il lockdown in tv a Verissimo , la conduttrice tornerà a guidare i naufraghi de L'Isola dei Famosi da lunedì, e è arriva nel salotto dell'amica e collega Silvia Toffanin per ...Ilary Blasi, enorme commozione in diretta Tv quest'oggi. Ecco cosa ha comportato a questa reazione davanti al pubblico.Alex Schwazer a Verissimo: «Ecco come ho mantenuto la mia famiglia in questi anni...». Silvia Toffanin reagisce così. Oggi, Alex ...