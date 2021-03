“Il Rotary Club opera per la tua salute”, dialogo con Boniello e Furno (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Il Rotary opera per la tua salute”, il nuovo progetto promosso dal Club di Benevento, quest’anno presieduto dal notaio Ambrogio Romano, che sostituisce temporaneamente “Le Domeniche della salute”, ha in programma per il 14 marzo alle ore 11.00 un altro appuntamento su “Stress, come superarlo con la Resilienza”, con il dott. Vincenzo Boniello e la dottoressa Ilarj Furno su piattaforma zoom. Vincenzo Boniello è Specialista in Anestesia e Rianimazione, e in Malattie dell’Apparato Respiratorio. Dirigente medico dell’unità operativa complessa di Neuroanestesia e Neurorianimazione dell’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento, da marzo 2020 è attivo in terapia intensiva della rianimazione COVID sempre ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Ilper la tua”, il nuovo progetto promosso daldi Benevento, quest’anno presieduto dal notaio Ambrogio Romano, che sostituisce temporaneamente “Le Domeniche della”, ha in programma per il 14 marzo alle ore 11.00 un altro appuntamento su “Stress, come superarlo con la Resilienza”, con il dott. Vincenzoe la dottoressa Ilarjsu piattaforma zoom. Vincenzoè Specialista in Anestesia e Rianimazione, e in Malattie dell’Apparato Respiratorio. Dirigente medico dell’unitàtiva complessa di Neuroanestesia e Neurorianimazione dell’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento, da marzo 2020 è attivo in terapia intensiva della rianimazione COVID sempre ...

Advertising

anteprima24 : ** 'Il #Rotary Club opera per la tua #Salute', #Dialogo con Boniello e Furno ** - radiolaquila1 : Il Rotary club L'Aquila dona sei televisori al all'ospedale San Salvatore - gianpaolodabove : Rotary Club Albenga continua la formazione per insegnanti - savonanews : Rotary Club Albenga: il 15 e il 22 marzo videoconferenze sul tema dei vaccini dedicate ai docenti scolastici - BeckyAine2 : RT @gianpolic: 13 marzo 1968 North Charlotte , nasce il primo Rotaract Club . Seguono a distanza di pochi giorni i Club in Italia . The Rot… -