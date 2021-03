Il musicista romagnolo aveva 83 anni (Di sabato 13 marzo 2021) Morto Raoul Casadei, il musicista era ricovera per covid dallo scorso 2 marzo. aveva 83 anni. Morto per covid il re del liscio Raoul Casadei su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 13 marzo 2021) Morto Raoul Casadei, ilera ricovera per covid dallo scorso 2 marzo.83. Morto per covid il re del liscio Raoul Casadei su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : musicista romagnolo COVID, MORTO IL MUSICISTA E COMPOSITORE RAOUL CASADEI. Si appassiona alla musica a sedici anni, quando lo zio Secondo, direttore della più famosa orchestra di liscio romagnolo (fondata da lui nel 1928), gli regala una chitarra. Alla fine degli anni '50 ...

Covid, ricoverato Raul Casadei, il 're del liscio' Raul Casadei, 83 anni, il 're del liscio' romagnolo è ricoverato per Covid , da ieri pomeriggio, all'ospedale Bufalini di Cesena. La notizia, ...di Villamarina di Cesenatico i familiari del musicista ...

È morto Raoul Casadei Il Post Addio a una leggenda: il Covid uccide Raoul Casadei, il re del liscio Il musicista era ricoverato il 2 marzo all'ospedale Maurizio Bufalini di Cesena dopo essere stato contagiato dal coronavirus. Aveva 83 anni ...

Covid, morto Raoul Casadei, aveva 83 anni (VIDEO) CESENA – E’ morto stroncato dal Covid Raoul Casadei musicista e compositore italiano ... direttore della più famosa orchestra di liscio romagnolo (fondata da lui nel 1928), gli regala una chitarra.

