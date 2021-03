Hockey prato, A1 2021: riparte la stagione. Risultati e classifiche aggiornate (Di sabato 13 marzo 2021) Dopo uno stop lunghissimo dovuto, oltre che alla consueta pausa invernale, anche ovviamente alla pandemia, riparte il campionato di Serie A1 di Hockey prato maschile. Si sono disputati oggi quattro incontri, recuperi di giornate che erano state rinviate nei mesi scorsi. Andiamo a scoprire tutti i Risultati e le classifiche aggiornate. Serie A1 Maschile – Girone A: sabato 13 marzo 2021 – 4a giornata ANDATA HT Bologna-HP Valchisone 4-4 (Sanasi 2, Barrera 2 – BOL; Green, Petito, Alifredi e Ughetto M. – VAL) HC Bra-UHC Adige: 8-0 (Koshelenko 3, Ghobran 2, Chiesa 2, Bhana) Hockey Bonomi-HC Bondeno: 5-2 (Sozzi 3, Ursone 2 – BON; Cardenas 2 – BDE) — Serie A1 Maschile – Girone B: sabato 13 marzo 2021 – 2a giornata ANDATA CUS Pisa-Butterfly ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) Dopo uno stop lunghissimo dovuto, oltre che alla consueta pausa invernale, anche ovviamente alla pandemia,il campionato di Serie A1 dimaschile. Si sono disputati oggi quattro incontri, recuperi di giornate che erano state rinviate nei mesi scorsi. Andiamo a scoprire tutti ie le. Serie A1 Maschile – Girone A: sabato 13 marzo– 4a giornata ANDATA HT Bologna-HP Valchisone 4-4 (Sanasi 2, Barrera 2 – BOL; Green, Petito, Alifredi e Ughetto M. – VAL) HC Bra-UHC Adige: 8-0 (Koshelenko 3, Ghobran 2, Chiesa 2, Bhana)Bonomi-HC Bondeno: 5-2 (Sozzi 3, Ursone 2 – BON; Cardenas 2 – BDE) — Serie A1 Maschile – Girone B: sabato 13 marzo– 2a giornata ANDATA CUS Pisa-Butterfly ...

