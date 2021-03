Hernandez: “Voglio essere il migliore, non mi accontento. Scudetto? É ancora tutto aperto” (Di sabato 13 marzo 2021) Intervistato in esclusiva per SportWeek, inserto del sabato de La Gazzetta dello Sport, Theo Hernandez, ha parlato così della crescita esponenziale che ha vissuto da quando si è trasferito a Milano dalla Spagna: “Voglio essere il migliore e devo andare giusto su questa strada e non mi devo accontentare. Sono così. Cosa penso quando punto la porta? Non penso, vado a fare gol. Mi piace molto fare gol. Ne devo fare almeno 8, uno in più dell’anno scorso. Non mi è sempre venuto così facile. Ho cominciato qua, al Milan. Perché Pioli mi dice di andare avanti, di spingere. E dopo anche di tornare indietro. Allora spingo e quando vedo la porta, tiro”. Sulla corsa Scudetto: “C’è l’Inter, ci siamo noi, la Roma, la Juve. Due anni fa c’era solo la Juve. Noi siamo lì e lottiamo sino alla fine. L’Inter è una bella ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 13 marzo 2021) Intervistato in esclusiva per SportWeek, inserto del sabato de La Gazzetta dello Sport, Theo, ha parlato così della crescita esponenziale che ha vissuto da quando si è trasferito a Milano dalla Spagna: “ile devo andare giusto su questa strada e non mi devo accontentare. Sono così. Cosa penso quando punto la porta? Non penso, vado a fare gol. Mi piace molto fare gol. Ne devo fare almeno 8, uno in più dell’anno scorso. Non mi è sempre venuto così facile. Ho cominciato qua, al Milan. Perché Pioli mi dice di andare avanti, di spingere. E dopo anche di tornare indietro. Allora spingo e quando vedo la porta, tiro”. Sulla corsa: “C’è l’Inter, ci siamo noi, la Roma, la Juve. Due anni fa c’era solo la Juve. Noi siamo lì e lottiamo sino alla fine. L’Inter è una bella ...

