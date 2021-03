Grave incendio in un appartamento: c’è una vittima (Di sabato 13 marzo 2021) È di un morto e undici feriti il bilancio di un incendio che ha coinvolto un appartamento in un comune della provincia di Prato. È successo a Vaiano, un piccolo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 13 marzo 2021) È di un morto e undici feriti il bilancio di unche ha coinvolto unin un comune della provincia di Prato. È successo a Vaiano, un piccolo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

NicoCapuzzo : RT @ShippingItaly: Grave incendio (domato) a bordo della nave Msc Lirica in Grecia - ShippingItaly : RT @ShippingItaly: Grave incendio (domato) a bordo della nave Msc Lirica in Grecia - ShippingItaly : Grave incendio (domato) a bordo della nave Msc Lirica in Grecia - silvanaparolisi : RT @SMaurizi: che storia: grave incendio nel data center #OVH di Strasburgo, il cui #CEO è stato preso di mira dalla #NSA, secondo i file d… - VgnNutrition46 : RT @SMaurizi: che storia: grave incendio nel data center #OVH di Strasburgo, il cui #CEO è stato preso di mira dalla #NSA, secondo i file d… -

Ultime Notizie dalla rete : Grave incendio Tre anni dalla estradizione di Facundo: una condanna ingiusta Un evento grave, considerato che nelle carceri cilene i Mapuche sono trattati come dei terroristi a ... detenzione illegale di armi, munizione di fabbricazione artigianale e incendio di una casa nel ...

MSC LIRICA INCENDIO A BORDO Alle 14.00, a bordo della nave da crociera MSC LIRICA, nei ponti centrali si è sviluppato un incendio. Le immagini tratte dal web ci raccontano di una situazione abbastanza grave. Da Maggio 2021, avrebbe dovuto riprendere le crociere dell'adriatico, toccando Venezia, Ancona, Splitz, Santorini ...

Grave incendio a Brenta, in fiamme numerosi veicoli

