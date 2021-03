Gigi Riva tifa Cagliari | “Con la Juventus la vittoria non è proibita…”

(Di sabato 13 marzo 2021) Sette punti in tre gare per il nuovodi Leonardo Semplici che cerca il quarto risultato utile consecutivo nel prossimo impegno di campionato. Alla Sardegna Arena, però, ci sarà unaferita dall'uscita dalla Champions League. Nonostante tutto, fare risultato non è impossibile. Ne è convinto, storico ex attaccante del rossoblù oltre che della Nazionale.: "Con lasi può"caption id="attachment 1035161" align="alignnone" width="425", getty images/captionIntervistato da La Nuova Sardegna in vista della gara di campionato di domani che i sardi giocheranno contro la, Rombo di Tuono ha commentato: ...

Datome l'Mvp, raccontato da Eugenio Petrillo, mentre le quattro giornate di Milano hanno ... rilancia la gloriosa scuola di Cantù: diciotto anni, può essere l'erede di Antonelloche, con Yuri ...Prima il più grande, così non c'è discussione. "Credo che il gol alla Juve abbia consacrato Barella come il miglior giocatore italiano", firmato, il mito. Il giudizio non lascia dubbi, la realtà porta una robusta serie di prove. Nicolò Barella è il dominatore del centrocampo nerazzurro, il miglior investimento per il futuro dell'...Gigi Riva tifa Cagliari: “Con la Juventus si può” Gigi Riva, getty images. Intervistato da La Nuova Sardegna in vista della gara di campionato di domani che i sardi giocheran ...La giornata rossoblù su Calcio Casteddu: il riassunto. Riviviamo quanto accaduto in questo lunedì, dopo il brillante successo sul campo dell’Atalanta che ha portato all’agga ...