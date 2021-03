Gemma Galgani ospite oggi a C’è Posta per te: i social insorgono (Di sabato 13 marzo 2021) Gemma Galgani sarà una delle ospiti dell’ultima puntata di C’è Posta per Te, in onda oggi 13 marzo in prima serata su Canale 5. La partecipazione della dama di Uomini e donne ha scatenato la reazioni di moltissimi utenti che, sui social, non hanno apprezzato affatto la scelta di Maria De Filippi di invitarla. C’è Posta per Te, Gemma e Luciana Littizzetto ospiti oggi 13 marzo Stando ai primi video rilasciati dalle pagine ufficiali di C’è Posta per Te, nella puntata in onda questa sera, saranno ospiti Luciana Littizzetto e Gemma Galgani. La prima ha mandato a chiamare la dama di Uomini e donne per avere un confronto con lei. É ipotizzabile quindi, che la Littizzetto dia il via ad una gag con ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 13 marzo 2021)sarà una delle ospiti dell’ultima puntata di C’èper Te, in onda13 marzo in prima serata su Canale 5. La partecipazione della dama di Uomini e donne ha scatenato la reazioni di moltissimi utenti che, sui, non hanno apprezzato affatto la scelta di Maria De Filippi di invitarla. C’èper Te,e Luciana Littizzetto ospiti13 marzo Stando ai primi video rilasciati dalle pagine ufficiali di C’èper Te, nella puntata in onda questa sera, saranno ospiti Luciana Littizzetto e. La prima ha mandato a chiamare la dama di Uomini e donne per avere un confronto con lei. É ipotizzabile quindi, che la Littizzetto dia il via ad una gag con ...

